Бельгийская прокуратура согласна на выдачу Пучдемона Испании

Прокуратура Бельгии попросит суд удовлетворить запрос на экстрадицию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. С таким заявлением выступил адвокат политика Пол Бекаерт.

По его словам, прокуратура попросит экстрадицию по двум обвинениям -мятеж и растрата госсредств, передает агентство Europa Press. Слушания по делу Пучдемона начнутся в Брюсселе во вторник, 29 октября.

Однако, отметил адвокат, защита намерена просить время для подготовки, и есть вероятность переноса слушания на начало декабря.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 политиков Каталонии, причастных к проведению референдума о независимости и ее провозглашении региональным парламентом в 2017 году.

Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордера на арест Пучдемона, скрывающегося в Бельгии.