Антонов заявил, что размещение РСМД в Европе потребует от РФ ответных действий

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что возможное появление в Европе ракет средней и меньшей дальности является главной опасностью распада Договора о РСМД. В случае появление такого класса ракет на территории европейских государств, Россия будет вынуждена принять дополнительные ответные меры.

«Мы по сути дела можем вернуться к ситуации до заключения этого известного договора в конце 1980-х. И тогда это будет совершенно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий», - сказал дипломат в эфире Первого канала.

Также Антонов напомнил о важности моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в любой точке земного шара.

Он добавил, что данный Договор касается в первую очередь безопасности как союзников Соединенных Штатов, так и их самих.