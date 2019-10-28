Путин поручил Воробьеву ускорить строительство развязки в Химках

Владимир Путин на встрече с главой Московской области Андреем Воробьевым обсудил развитие региона. Важнейшая задача - укрепление экономики и новые рабочие места.

По словам губернатора Подмосковья, приходят инвестиции, удалось открыть новые заводы, и бюджет области вырос на 8%. В ближайшее время начнется возведение двух детских многопрофильных больниц - в Красногорске и Балашихе.

Еще одна тема, о которой Воробьев доложил Путину, - вопрос обманутых дольщиков. За пять лет удалось помочь 60 тысячам человек. Не могут получить свои квартиры у недобросовестных застройщиков еще 27 тысяч.

Также президент поинтересовался, как обстоят дела с транспортной инфраструктурой - еще весной было поручение построить развязку в Химках. Воробьев отметил, что ее проектирование уже завершено.

«Мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно начнем. Технологический срок строительства - порядка двух лет. В 2021 году, как Вы нам и указывали, мы должны развязку сдать», - сказал губернатор.