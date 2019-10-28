Медведев поручил ускорить рост российской экономики
Глава правительства подписал ряд поручений о мерах, которые направлены на стимулирование экономического роста страны.
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Дмитрий Медведев поручил ускорить рост российский экономики.
По его словам, нынешние темпы недостаточно высоки. Как отметил премьер-министр РФ, есть меры, которые следует принять дополнительно.
«По итогам совещания был доработан пакет дополнительных решений по стимулированию экономического роста. Как мы и договаривались, я подписал перечень поручений», - заявил глава правительства после совещания с вице-премьерами.
Стоит уточнить, что меры направлены на улучшения делового климата, повышение конкурентоспособности, эффективности работы и реформирование контрольно-надзорной деятельности.