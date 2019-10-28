Лавров оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал печальной ситуацию, если США выйдут из Договора по открытому небу. Информация о планах Вашингтона аннулировать соглашение появилась накануне в The Wall Street Journal.

«Я читал только, что и вы читали. Это будет печально», - цитирует РИА Новости министра иностранных дел России.

По данным издания, американский лидер Дональд Трамп уже подписал документ о намерении вывести свою страну из Договора по открытому небу. Впрочем, как сообщил источник в администрации, окончательное решение еще не принято.

При этом, партнеры США по НАТО стремятся убедить американцев не выходить из соглашения.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, страны-участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.