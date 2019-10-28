Новак заявил о готовности Украины получать газ из РФ напрямую

Россия и Украина обсудили прямые поставки газа во время трехсторонней консультации между РФ, Еврокомиссией и Украиной.

«Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа», - заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Он отметил, что процесс переправки газа украинской стороне может стартовать уже в 2020 году. Российская сторона выразила готовность работать в соответствии с европейским законодательством.

«В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день», - добавил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Новак отметил, что следующие переговоры между Москвой и Киевом состоятся конце ноября.