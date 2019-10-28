Новак заявил о готовности Украины получать газ из РФ напрямую
Российская сторона согласна работать по европейским стандартам, а также продлить существующий договор на транзит газа через Украину.
© Фото: Str ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Россия и Украина обсудили прямые поставки газа во время трехсторонней консультации между РФ, Еврокомиссией и Украиной.
«Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа», - заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Он отметил, что процесс переправки газа украинской стороне может стартовать уже в 2020 году. Российская сторона выразила готовность работать в соответствии с европейским законодательством.
«В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день», - добавил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Новак отметил, что следующие переговоры между Москвой и Киевом состоятся конце ноября.