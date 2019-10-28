Вывоз оружия, угрозы и путаница: детали переговоров Зеленского с националистами в Донбассе

Владимир Зеленский провел беседу с украинскими националистами, которые блокируют разведение сил в поселке Золотое. Ранее они заявили о готовности ввести десять тысяч боевиков в населенный пункт и таким образом сорвать выполнение минских договоренностей.

В селе Золотое-4 давно укрепились ветераны АТО и боевики батальона «Азов». Свои позиции они наотрез отказываются покидать.

В минувшие выходные с националистами решил договориться лично глава страны Владимир Зеленский. Президент потребовал от националистов сдать оружие и выйти из Золотого. Те в ответ угрожали устроить новый Майдан.

После этого в Золотое-4 нагрянули подразделения военной полиции с целью якобы разоружить ветеранов АТО. Позже появилась информация о том, что из Золотого якобы вывезли все нелегальное оружие. Однако в МВД Украины заявляют, что оружие легальное, а в офисе президента настаивают, что нет. При этом сами националисты утверждают, что все вооружение при них, и если будет дан приказ о разведении, то к линии разграничения приедут еще тысячи их сторонников.