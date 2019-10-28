В третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подали заявки свыше 233 тысяч человек

Стать участниками третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» пожелали более 233 тысяч человек. Огромное число заявок в этом году организаторы связывают с введением трех специализаций «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение».

Свои силы можно попробовать одновременно как в основном конкурсе, так и в тематическом направлении. Помимо россиян, запрос на регистрацию отправили претенденты из 68 других государств. Больше всего из Украины, Белоруссии и Казахстана. Они могут участвовать в конкурсе при условии хорошего владения русским языком.

Сегодня стартовал дистанционный этап конкурса - интеллектуальные тесты. Далее пройдут полуфиналы в регионах. Победители будут определены в апреле.