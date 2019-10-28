Старые iPhone могут прекратить работать с ноября
Владельцам iPhone заявили, что требуется немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
© Фото: Junko Kimura, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Владельцам iPhone 5, которые были выпущены в 2012 году, следует обновить свои мобильные устройства. В противном случае, телефон фактически перестанет функционировать и превратится в «кирпич». Об этом говорится в заявлении Apple.
Дело в том, что у тех пользователей, которые не установят новую прошивку до 3 ноября, перестанут работать магазины App Store, iCloud, почта и интернет. В компании добавили: iOS 10.3.4 поддерживает обновленный формат установки времени, настроенного через GPS.
Пользователям также напомнили о том, что стоит сделать резервное копирование и восстановление с помощью Mac или ПК.