Старые iPhone могут прекратить работать с ноября

Владельцам iPhone 5, которые были выпущены в 2012 году, следует обновить свои мобильные устройства. В противном случае, телефон фактически перестанет функционировать и превратится в «кирпич». Об этом говорится в заявлении Apple.

Дело в том, что у тех пользователей, которые не установят новую прошивку до 3 ноября, перестанут работать магазины App Store, iCloud, почта и интернет. В компании добавили: iOS 10.3.4 поддерживает обновленный формат установки времени, настроенного через GPS.

Пользователям также напомнили о том, что стоит сделать резервное копирование и восстановление с помощью Mac или ПК.