Трамп допустил публикацию видео ликвидации аль-Багдади
Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.
«Отличные выходные для нашей страны. Мы поймали того, кто должен был быть пойман давно», - приводит слова Трампа агентство Reuters.
«Вопрос был в том, рассматриваю ли я публикацию видео операции. Некоторые части мы можем опубликовать», - отметил он.
Напомним, 27 октября Трамп заявил о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации в провинции Идлиб в Сирии. Американский лидер поблагодарил за содействие в проведении операции РФ, Турцию, Ирак и Сирию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверными данными об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество ликвидацию главаря ИГИЛ* назвало важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом, сообщает ТАСС.
*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.