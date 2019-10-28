Трамп допустил публикацию видео ликвидации аль-Багдади

Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.

«Отличные выходные для нашей страны. Мы поймали того, кто должен был быть пойман давно», - приводит слова Трампа агентство Reuters.

«Вопрос был в том, рассматриваю ли я публикацию видео операции. Некоторые части мы можем опубликовать», - отметил он.