СМИ: Болгария заявила о высылке российского дипломата

Болгарские власти высылают из страны российского дипломата по подозрению в разведдеятельности.

Как сообщает агентство Focus, ссылаясь на МИД, расследование в отношении россиянина проводила прокуратура, однако его пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого.

После этого МИД потребовал у России отозвать дипломата. Гражданин РФ уже покинул Болгарию, сообщает РИА Новости.

Посольство России информацию не комментирует.

В заявлении болгарской прокуратуры говорится, что расследование началось по сигналу от Агентства нацбезопасности. В ведомстве пришли к выводу, что с сентября 2018 года дипломатический работник собирал данные, относящиеся к государственной тайне.

Он якобы регулярно проводил встречи с высокопоставленными болгарскими чиновниками, которые имеют доступ к секретным сведениям, касающимся Болгарии, НАТО и ЕС.