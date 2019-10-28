Сильный пожар вспыхнул рядом со стадионом «Спартак» в Москве: видео
Возгорание сухой травы произошло рядом с берегом Москвы-реки в Тушино
© Видео: ЩУКИНО, Вконтакте © Фото: ЩУКИНО, Вконтакте
Сильный пожар разгорелся в московском районе Тушино, возле стадиона «Спартак». Кадры возгорания появились в Сети.
По предварительным данным, загорелась сухая трава. Стадиону и располагающемуся поблизости жилому комплексу огонь не угрожает, сообщает паблик Mash.
Ликвидацией пожара занимаются спасатели МЧС. Информации о пострадавших не поступало.