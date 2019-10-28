То ли животное, то ли гриб: многополое и безмозглое существо выставили во Франции
Организм способен самостоятельно передвигаться, искать пищу, а также лечить себя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Существо под названием Physarum Polycephalum («многоголовая слизь») выставили в зоопарке Парижа.
Одноклеточный организм способен самостоятельно передвигаться, искать пищу, лечить себя, а также выходить из лабиринтов.
Питается организм красными грибами, овсянкой и щепой. Биологи еще не определили, является ли организм растением, грибом или же принадлежит к животным.
Physarum Polycephalum является самовосстанавливающейся при разрезании пополам и имеет 720 полов.