В Кремле опровергли данные о массовом закрытии малого бизнеса в России

За последний год из-за повышения налогов в России закрылись более 650 тысяч малых и средних учреждений. Такие данные огласило Минэкономразвития. Однако эти цифры противоречат информации от других ведомств, которой располагает Кремль. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, данные Корпорации малого и среднего бизнеса и Федеральной налоговой службы свидетельствуют о том, что количество предприятий продолжает расти.

«Естественно, не без проблем, но, тем не менее, там все-таки констатируется рост», - отметил Песков.

При этом пресс-секретарь президента обратил внимание на ряд нюансов. К примеру, существуют налогоплательщики, бизнес которых переходит из категории малого в средний, соответственно, меняется и сумма, которую следует платить.