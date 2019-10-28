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Украинские силовики не будут выселять националистов из Золотого

Александра Арсентьева
17:10 28.10.2019
Полиция и военная служба провели обычную проверку дома в Золотом, где находятся представители «Нацкорпуса».
Украинские силовики не будут выселять националистов из Золотого
© Фото: UA.National.Police, Facebook

Представителей партии «Национальный корпус» не собираются выгонять из поселка Золотое, который находится в зоне разведения войск в Донбассе.

Он рассказал, что от властей Украины не поступало команды о выселении вооруженных лиц из жилых домов у линии соприкосновения.

«Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь», - заявил замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян в интервью изданию «Левый берег».

Также он рассказал, что полиция и военная служба провели обычную проверку дома в Золотом, где находятся представители «Нацкорпуса». По словам Трояна, это является необходимой мерой в зоне конфликта, которая может повторяться каждый день, что не означает намерения властей Киева выгнать активистов.

28 октября сообщалось, что ветераны нацбатальона «Азов» и ультраправые представители «Нацкорпуса» не сдали полиции все оружие, о чем заявляли в силовом ведомстве. Лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил украинскому президенту Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был пройти отвод войск, десятки тысяч бойцов.

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