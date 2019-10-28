Опубликовано видео с места крушения самолета под Пермью

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного частного самолета в Пермской области.

Обломки транспортного средства обнаружили в лесном массиве. На ролике видно, что от столкновения с землей была полностью разрушена кабина.

На месте продолжают работать следователи.

Напомним, самолет Cessna-172 пропал 26 октября после взлета с аэродрома в деревне Нижнее Городище Частинского района. Пилот перестал выходить на связь, при этом экстренных сообщений с борта судна не поступало.

По одной из версий, ЧП произошло, так как воздушное судно отклонилось от курса. Известно, что управлявший самолетом пилот погиб.