Ливень и мощный ураган накрыли Пермь

В Пермь пришла непогода, в городе идет сильный ливень, который сопровождается мощным ветром.

Видео с непогодой опубликовали пользователи во «ВКонтакте». На кадрах видно, как в одном из дворов бушует ураган. Ролик набрал множество комментариев, горожане начали делиться впечатлениями от погоды за окном.

Татьяна Шустова: «Да я под него сейчас попала, ливень как летом после жары».

Екатерина Шапошникова: «Какой ужас, даже на улицу выходить не хочется».

Любовь Черанева: «Да, у нас провода искрились на улице».

Наталья Бузмакова: «Меня чуть не сдуло вместе с зонтом».