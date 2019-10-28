Ливень и мощный ураган накрыли Пермь
В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают жителей региона о неблагоприятной погоде.
© Видео: ПЕРМЬ АКТИВНАЯ | Perm Active, ВКонтакте © Фото: ПЕРМЬ АКТИВНАЯ | Perm Active, ВКонтакте
В Пермь пришла непогода, в городе идет сильный ливень, который сопровождается мощным ветром.
Видео с непогодой опубликовали пользователи во «ВКонтакте». На кадрах видно, как в одном из дворов бушует ураган. Ролик набрал множество комментариев, горожане начали делиться впечатлениями от погоды за окном.
Татьяна Шустова: «Да я под него сейчас попала, ливень как летом после жары».
Екатерина Шапошникова: «Какой ужас, даже на улицу выходить не хочется».
Любовь Черанева: «Да, у нас провода искрились на улице».
Наталья Бузмакова: «Меня чуть не сдуло вместе с зонтом».
В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают жителей региона о неблагоприятной погоде. Порывы ветра могут достигать до 17-22 метров в секунду. Ближе к вечеру дождь сменится мокрым снегом.