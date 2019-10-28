Опубликованы кадры с места проведения операции по ликвидации главаря ИГИЛ*

Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади. Об успешно проведенной спецоперации 27 октября заявил президент США Дональд Трамп.

В Кремле отметили: российские военнослужащие зафиксировали в зоне предполагаемой операции по уничтожению лидера террористов в Сирии работавшие американские самолеты и беспилотники. Однако подтвердить или опровергнуть информацию об уничтожении боевика не смогли.

Позже в Сети появились кадры, снятые с коптера, с места, где, по утверждению журналистов, был устранен аль-Багдади. Беспилотник несколько раз облетел местность и показал ее с разных ракурсов. Видео публикует турецкое агентство Аnadolu.

Ранее сообщалось, что информацией о местонахождении аль-Багдади могла поделиться его жена, что существенно помогло разведке обнаружить террориста.

*ИГИЛ - террористическая группировка, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.