Путин сообщил Меркель о договоренностях с Эрдоганом по Сирии
О состоявшемся телефонном звонке между президентом России и канцлером ФРГ сообщили в Кремле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ralf Hirschberger, dpa, Globallookpress
Владимир Путин и Ангела Меркель пообщались по телефону, обсудив ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе разговора российский лидер проинформировал немецкого канцлера о достигнутых с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренностях по урегулированию конфликта в Сирии.
Кроме того, как отметили в Кремле, и Путин, и Меркель сошлись во мнении, что выполнение соглашений между Москвой и Анкарой послужит стабилизации положения в Сирии «с учетом заседания конституционного комитета».
Также Путин и Меркель обменялись мнениями по вопросу продолжения транзита газа в Европу через Украину. Контракт с Киевом заканчивается в этом году.