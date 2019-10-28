Путин сообщил Меркель о договоренностях с Эрдоганом по Сирии

Владимир Путин и Ангела Меркель пообщались по телефону, обсудив ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе разговора российский лидер проинформировал немецкого канцлера о достигнутых с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренностях по урегулированию конфликта в Сирии.

Кроме того, как отметили в Кремле, и Путин, и Меркель сошлись во мнении, что выполнение соглашений между Москвой и Анкарой послужит стабилизации положения в Сирии «с учетом заседания конституционного комитета».

Также Путин и Меркель обменялись мнениями по вопросу продолжения транзита газа в Европу через Украину. Контракт с Киевом заканчивается в этом году.