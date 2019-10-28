В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Голунова

Владимир Путин получает всю информацию, связанную с делом журналиста Ивана Голунова. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал жалобу адвоката Голунова на следователя СК, призвав дождаться решения судебных приставов.

«Давайте дождемся, если поступила жалоба в суд, вердикта суда, который квалифицирует оправданность этой жалобы или неоправданность», - заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что тема наркотиков крайне важна и всегда находится в зоне внимания Путина.

Напомним, Голунов был задержан в Москве в начале июня. Журналиста обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. После проведения экспертиз обвинения с молодого человека были сняты.

После инцидента Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей генерал-майора полиции Андрея Пучкова и генерал-майора полиции Юрия Девяткина.