Законопроект о сроках удаления тонировки с автомобилей внесен в Госдуму
Депутаты предложили установить срок устранения нарушения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Законопроект о сроках, которые будут отведены на снятие тонировки со стекол автомобиля, был внесен в Госдуму.
В настоящий момент инспекторы ГИБДД могут потребовать устранить нарушение прямо на месте задержания, что может нанести серьезный ущерб автомобилю.
В свою очередь авторы проекта предлагают установить определенные сроки, в течение которых автовладельцы должны избавиться от незаконной тонировки. В случае невыполнения нарушителям грозит дополнительный штраф или административный арест до 15 суток.