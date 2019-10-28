Законопроект о сроках удаления тонировки с автомобилей внесен в Госдуму

Законопроект о сроках, которые будут отведены на снятие тонировки со стекол автомобиля, был внесен в Госдуму.

В настоящий момент инспекторы ГИБДД могут потребовать устранить нарушение прямо на месте задержания, что может нанести серьезный ущерб автомобилю.

В свою очередь авторы проекта предлагают установить определенные сроки, в течение которых автовладельцы должны избавиться от незаконной тонировки. В случае невыполнения нарушителям грозит дополнительный штраф или административный арест до 15 суток.