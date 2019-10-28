Географический диктант впервые прошел в парке «Патриот»
В этом году традиционная просветительская акция прошла в юбилейный пятый раз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В воскресенье, 27 октября, парк «Патриот» стал одной из площадок проведения пятой международной просветительской акции Географический диктант.
Участниками диктанта на новой площадке стали юнармейцы, военные и взрослые.
«Сложнее всего отвечать на вопросы, в которых знания литературы, истории и географии - переплетены воедино. Я участвую в проекте уже третий раз - в прошлом году мы участвовали всей семьей, сегодня мои родные также отвечают на вопросы, но на других площадках», - поделился один из юных участников.
Географический диктант проводится ежегодно с 2015 года по инициативе Владимира Путина и главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.