Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала

На дне озера Байкал находятся залежи газогидратов, а также битумные холмы. Об этом рассказал конструктор и пилот глубоководных аппаратов «Мир», заведующий Лабораторией Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

«Пожалуй, самое значимое открытие на Байкале - это залежи газогидратов (льдоподный твердый газ). Один кубик газогидрата дает 164 кубика метана», - заявил он aif.ru.

Сагалевич отметил, что на дне Байкала находятся огромные битумные холмы, но если там пробурить нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.

«В Байкале порядка 100 эндемических представителей фауны. Это уникальное озеро», - добавил он.

Также Сагалевич сообщил о разнице при погружении в пресную и морскую воду. По его словам, в морской, где большая плотность, аппараты имеют лучшую плавучесть, а в пресной воде на Байкале было необходимо устанавливать дополнительные блоки плавучести для того, чтобы скомпенсировать плотность воды.