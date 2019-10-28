«Следили с большим вниманием»: Песков о визите Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое в Донбассе. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем», - заявил представитель Кремля.

Он отметил, что если Зеленский добьется выполнения приказов этими подразделениями, тогда «уже можно говорить о подготовке к разведению».

По словам Пескова, это является важной частью подготовки к проведению нормандского саммита.

Напомним, 26 октября президент Украины посетил район разведения сил, где на повышенных тонах прошел разговор с представителями националистов.

Зеленский потребовал «убрать оружие». Позднее он добавил, что пообщался с группой вооруженных людей, и некоторые беседы «оказались эмоциональными».