В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов
За 2019 год полуостров посетили 6 миллионов 870 тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
С начала года Крым посетили почти семь миллионов туристов. Это на 10% выше, чем показатель прошлого года, заявил глава Республики Сергей Аксенов.
В основном путешественники приезжают на море по Крымскому мосту. Следующим по популярности транспортом является самолет.
Стоит отметить, что рейс Москва - Симферополь стал самым популярным российским направлением в этом году.
Больше всего туристов в Крым приезжает из Московской области, Петербурга и с Урала. А большинство зарубежных туристов - украинцы.