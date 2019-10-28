В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов

С начала года Крым посетили почти семь миллионов туристов. Это на 10% выше, чем показатель прошлого года, заявил глава Республики Сергей Аксенов.

В основном путешественники приезжают на море по Крымскому мосту. Следующим по популярности транспортом является самолет.

Стоит отметить, что рейс Москва - Симферополь стал самым популярным российским направлением в этом году.

Больше всего туристов в Крым приезжает из Московской области, Петербурга и с Урала. А большинство зарубежных туристов - украинцы.