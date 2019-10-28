Последствия авантюр США и их союзников на Ближнем Востоке еще предстоит преодолеть. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании ученого совета МИД, посвященном 90-летию Евгения Примакова.

По словам дипломата, этим занимается Россия, в частности, задача Москвы в Сирии - наладить политический процесс в этой стране. В то время, как действия Вашингтона в регионе привели к разрушению государственности, разгулу терроризма и масштабному миграционному кризису. Также Лавров рассказал о «визитной карточке» Примакова.

«Примаков решительно отверг политику следования в фарватере линии исторического Запада во главе с Вашингтоном, как это зачастую проходило в первой половине 90-х годов прошлого века, когда он возглавил МИД. Он очень быстро, четко сформулировал и реализовал на практике концептуальные внешние политические принципы», - заявил Лавров.

Напомним, в разные годы Евгений Примаков возглавлял Службу внешней разведки, МИД и правительство России. Примаков ушел из жизни 26 июня 2015 года.