Белоруссия увеличит сухопутную группировку на границе с Литвой

Белоруссия отреагирует на размещение бронетанковой техники США в Литве на границе, а также на проведение учений НАТО Defender Europe в 2020 году, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

Как пишет БЕЛТА, минобороны усилит белорусскую границу, увеличив численность сухопутного контингента на литовском направлении и проводя тактические учения.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил разработать план по реагированию на действия НАТО. Минск примет ряд дипломатических мер, которые поставят вопрос о присутствии войск альянса у белорусской границы.