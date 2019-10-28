Песков: российские военные заметили самолеты США в зоне операции по ликвидации аль-Багдади

Российские военнослужащие фиксировали в зоне предполагаемой операции по уничтожению лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии работавшие американские самолеты и беспилотники, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать», - отметил он.

По его словам, в том случае, если данные о его уничтожении реальны, то можно поздравить американского президента Дональда Трампа с его вкладом в борьбу с международным терроризмом.

«Если действительно эта информация о ликвидации Багдади подтверждается, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом», - заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что сама по себе новость не могла вызвать негативной реакции Москвы.

О проведении специальной операции в зоне Идлиба, в результате чего якобы был ликвидирован аль-Багдади, США заявили в минувшие выходные.

*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ