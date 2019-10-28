Песков: российские военные заметили самолеты США в зоне операции по ликвидации аль-Багдади
Российские военнослужащие фиксировали в зоне предполагаемой операции по уничтожению лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии работавшие американские самолеты и беспилотники, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать», - отметил он.
По его словам, в том случае, если данные о его уничтожении реальны, то можно поздравить американского президента Дональда Трампа с его вкладом в борьбу с международным терроризмом.
«Если действительно эта информация о ликвидации Багдади подтверждается, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом», - заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что сама по себе новость не могла вызвать негативной реакции Москвы.
О проведении специальной операции в зоне Идлиба, в результате чего якобы был ликвидирован аль-Багдади, США заявили в минувшие выходные.
*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ