«Ctrl C - Ctrl V»: как сказочный город замков стал мистическим призраком

Построенный, чтобы стать сказкой, нечто из воображения, коллекция фильмов Диснея, деревня для богатых, строительный копипаст, кладбище заброшенных замков, дворцы без принцесс, картинка из Sim City. Все это - о городе, в котором никогда не жили люди. Проект Burj Al Babas - это одна из самых красивых и одновременно странных «заброшек» мира.

Чтобы увидеть ее, нужно приехать в небольшой город Мудурну в провинции Болу на северо-западе Турции. Это примерно на середине пути из Стамбула в Анкару.

© Burj Global Group

Здесь расположились 587 домов, построенных в одном стиле. Это трехэтажные здания, похожие на уменьшенную версию французских замков, в комплекте с круглыми угловыми башнями и квадратными башнями над их входами. Замки построили очень близко друг к другу. Каждый дом находится на участке площадью всего 324 квадратных метра.

© Google Maps

© Burj Global Group

Строительство домов, предназначенных для богатых иностранцев, началось в 2014 году. По проекту, должно было появиться 732 виллы-замка, а также бассейны, турецкие бани, центры красоты и здоровья, торговый центр и мечеть. В это планировалось вложить свыше 200 миллионов долларов. И проект сначала пользовался успехом.

© burjglobalgroup, YouTube

Состоятельные граждане Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии выкупили 350 вилл. Их стоимость на тот момент варьировалась от 370 до 530 тысяч долларов. Но вскоре контракты на покупку недвижимости были расторгнуты. По словам архитектора города-призрака, это произошло из-за падения цен на нефть. И в 2018 году застройщик обанкротился. Долги Sarot Group достигли 27 миллионов долларов. Чтобы достроить замки, компании нужно продать 100 вилл для погашения долгов.

«Звезда» попыталась узнать, на каких условиях и за какую сумму сейчас можно приобрести одну из вилл, но контактный телефон компании оказался недоступен.

© Burj Global, YouTube

А пока что у сотен домов нет ни окон, ни отделки, а вокруг них не создана инфраструктура. Но тем не менее город из замков выглядит настолько необычно, что он притягивает к себе туристов со всего мира. Путешественники, которым удалось побывать на заброшенной стройке, с радостью позируют на фоне одинаковых домов и делятся своими фотографиями в социальных сетях.

@selmanbozkir: «Пейзаж, созданный этим интересным проектом, довольно удивителен». @ludmila_morosan: «Это выглядит как жуткая, но все же очень удивительная заброшенная деревня маленьких диснеевских замков, похожих друг на друга. Все материалы все еще там, и создается впечатление, что работа может начаться изо дня в день». @i.love.vicky.liu: «Группа уродливых замков, скрывающихся в красивых пейзажах». @ilgemc: «Новый темный туристический район Турции».

© burjalbabasthermalresort, Instagram

© burjalbabasthermalresort, Instagram

Но если туристов такая архитектура скорее привлекает, то у жителей ближайшего Мудурну строительство коттеджей вызвало гнев. В социальных сетях местные жители стали откровенно возмущаться. Ведь новостройки слишком выделяются на контрасте с историческими особняками города, который был включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году.

Кроме того, в 2018 году Мудурну стал членом международного движения Читтаслоу, которое борется за улучшение качества проживания в городах с помощью замедления ритма жизни, а также против однообразия и усреднениям. А под последнее понятие точно не подходят замки, выстроенные «под копирку».

© burjalbabasthermalresort, Instagram

Правда, мэр Мудурно Мехмет Инегол так не считает. По его словам, из города нельзя увидеть виллы, выстроенные в трех километрах от районного центра.

«Инвесторы должны быть привлечены сюда. Проект также не имеет ничего общего с движением Читтаслоу. Зона Читтаслоу - это особая небольшая часть района», - цитирует его Hurriyet.

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В Сети проект не оценили. Комментаторы не стеснялись в выражениях, когда характеризовали заброшенные виллы. Больше всего их смутило то, что дома строили «под копирку».

@Sandhu_Sudhir: «Любой, кто даже отдаленно ответственен за создание этого чудовища, заслуживает публичной порки». @matusminarik: «Это безумие, кто бы вообще хотел там жить?» @vanabeau: «Выглядит, как клад бумажных замков, используемый в некоторых фильмах про вампиров без гроша в кармане». @AndaluzaJASP: «Первое, что я подумала, увидев это, было то, что это было кладбище… И, похоже, я не сильно ошиблась».

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Причем это мнение поддерживают и архитекторы. Они считают, что строить абсолютно типовые здания выгодно с экономической точки зрения, но такие проекты имеют мало общего с современным словом в архитектуре. Но, как известно, и с коммерческой точки зрения идея Burj Al Babas провалилась.

Архитектор и градостроитель Илья Заливухин в комментарии «Звезде» выразил уверенность, что все дело в том, что уже на предварительной стадии проекта были допущены ошибки.

«Вообще не очень понятно, почему такое количество людей, семей будут жить именно в этом месте, так близко друг к другу, потому что дома стоят буквально рядом друг с другом. И это не какой-то пригород большого города. Это в общем находится в ущелье, в природе, в некой долине. И совершенно неясно, есть ли там школы, детские сады, вообще какие-то социальные объекты, которые, конечно, привлекают людей в первую очередь. Поэтому даже про архитектуру этого проекта говорить сложно», - констатировал он.

© burjalbabasthermalresort, Instagram

А пока в Сети ведутся споры, а застройщик пытается найти деньги и вернуться к работам, замки стоят пустыми и, как любое такое строение без присмотра и хозяев, начинают разрушаться.