Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Заброшенное: мировой урбантрип ТЕГИ

«Ctrl C - Ctrl V»: как сказочный город замков стал мистическим призраком

Татьяна Полуказакова
11:52 31.10.2019
Почему уникальный в своем роде проект по привлечению инвесторов, похожий на коллекцию фильмов Диснея, оказался заброшенной стройкой?
© Видео: Prestige Life Real Estate, YouTube © Фото: deeply_deserted, instagram

Построенный, чтобы стать сказкой, нечто из воображения, коллекция фильмов Диснея, деревня для богатых, строительный копипаст, кладбище заброшенных замков, дворцы без принцесс, картинка из Sim City. Все это - о городе, в котором никогда не жили люди. Проект Burj Al Babas - это одна из самых красивых и одновременно странных «заброшек» мира.

Чтобы увидеть ее, нужно приехать в небольшой город Мудурну в провинции Болу на северо-западе Турции. Это примерно на середине пути из Стамбула в Анкару.

© Burj Global Group

Здесь расположились 587 домов, построенных в одном стиле. Это трехэтажные здания, похожие на уменьшенную версию французских замков, в комплекте с круглыми угловыми башнями и квадратными башнями над их входами. Замки построили очень близко друг к другу. Каждый дом находится на участке площадью всего 324 квадратных метра.

© Google Maps
© Burj Global Group

Строительство домов, предназначенных для богатых иностранцев, началось в 2014 году. По проекту, должно было появиться 732 виллы-замка, а также бассейны, турецкие бани, центры красоты и здоровья, торговый центр и мечеть. В это планировалось вложить свыше 200 миллионов долларов. И проект сначала пользовался успехом.

© burjglobalgroup, YouTube

Состоятельные граждане Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии выкупили 350 вилл. Их стоимость на тот момент варьировалась от 370 до 530 тысяч долларов. Но вскоре контракты на покупку недвижимости были расторгнуты. По словам архитектора города-призрака, это произошло из-за падения цен на нефть. И в 2018 году застройщик обанкротился. Долги Sarot Group достигли 27 миллионов долларов. Чтобы достроить замки, компании нужно продать 100 вилл для погашения долгов.

«Звезда» попыталась узнать, на каких условиях и за какую сумму сейчас можно приобрести одну из вилл, но контактный телефон компании оказался недоступен.

© Burj Global, YouTube

А пока что у сотен домов нет ни окон, ни отделки, а вокруг них не создана инфраструктура. Но тем не менее город из замков выглядит настолько необычно, что он притягивает к себе туристов со всего мира. Путешественники, которым удалось побывать на заброшенной стройке, с радостью позируют на фоне одинаковых домов и делятся своими фотографиями в социальных сетях.

@selmanbozkir: «Пейзаж, созданный этим интересным проектом, довольно удивителен».

@ludmila_morosan: «Это выглядит как жуткая, но все же очень удивительная заброшенная деревня маленьких диснеевских замков, похожих друг на друга. Все материалы все еще там, и создается впечатление, что работа может начаться изо дня в день».

@i.love.vicky.liu: «Группа уродливых замков, скрывающихся в красивых пейзажах».

@ilgemc: «Новый темный туристический район Турции».

© burjalbabasthermalresort, Instagram
© burjalbabasthermalresort, Instagram

Но если туристов такая архитектура скорее привлекает, то у жителей ближайшего Мудурну строительство коттеджей вызвало гнев. В социальных сетях местные жители стали откровенно возмущаться. Ведь новостройки слишком выделяются на контрасте с историческими особняками города, который был включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году. 

Кроме того, в 2018 году Мудурну стал членом международного движения Читтаслоу, которое борется за улучшение качества проживания в городах с помощью замедления ритма жизни, а также против однообразия и усреднениям. А под последнее понятие точно не подходят замки, выстроенные «под копирку».

© burjalbabasthermalresort, Instagram

Правда, мэр Мудурно Мехмет Инегол так не считает. По его словам, из города нельзя увидеть виллы, выстроенные в трех километрах от районного центра.

«Инвесторы должны быть привлечены сюда. Проект также не имеет ничего общего с движением Читтаслоу. Зона Читтаслоу - это особая небольшая часть района», - цитирует его Hurriyet.

© haakankeles, Instagram

В Сети проект не оценили. Комментаторы не стеснялись в выражениях, когда характеризовали заброшенные виллы. Больше всего их смутило то, что дома строили «под копирку».

@Sandhu_Sudhir: «Любой, кто даже отдаленно ответственен за создание этого чудовища, заслуживает публичной порки».

@matusminarik: «Это безумие, кто бы вообще хотел там жить?»

@vanabeau: «Выглядит, как клад бумажных замков, используемый в некоторых фильмах про вампиров без гроша в кармане».

@AndaluzaJASP: «Первое, что я подумала, увидев это, было то, что это было кладбище… И, похоже, я не сильно ошиблась».

© ilse8z, Instagram
© irina_touragent, Instagram

Причем это мнение поддерживают и архитекторы. Они считают, что строить абсолютно типовые здания выгодно с экономической точки зрения, но такие проекты имеют мало общего с современным словом в архитектуре. Но, как известно, и с коммерческой точки зрения идея Burj Al Babas провалилась.

Архитектор и градостроитель Илья Заливухин в комментарии «Звезде» выразил уверенность, что все дело в том, что уже на предварительной стадии проекта были допущены ошибки.

«Вообще не очень понятно, почему такое количество людей, семей будут жить именно в этом месте, так близко друг к другу, потому что дома стоят буквально рядом друг с другом. И это не какой-то пригород большого города. Это в общем находится в ущелье, в природе, в некой долине. И совершенно неясно, есть ли там школы, детские сады, вообще какие-то социальные объекты, которые, конечно, привлекают людей в первую очередь. Поэтому даже про архитектуру этого проекта говорить сложно», - констатировал он.

© burjalbabasthermalresort, Instagram

А пока в Сети ведутся споры, а застройщик пытается найти деньги и вернуться к работам, замки стоят пустыми и, как любое такое строение без присмотра и хозяев, начинают разрушаться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.10.2019, 10:32
Меркель поприветствовала развод вооружений в Золотом
Дата31.10.2019, 10:38
Военные атташе 55 стран завершили визит во Владивосток
Дата30.10.2019, 15:22
Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата28.10.2019, 17:30
Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»
Дата30.10.2019, 07:00
Журналисты «Звезды» обнаружили неизвестную подлодку: кадры со дна Балтики
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Заброшенное: мировой урбантрип
11:52 В стране и мире
статья
«Ctrl C - Ctrl V»: как сказочный город замков стал мистическим призраком
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:52 В стране и мире
статья
«Ctrl C - Ctrl V»: как сказочный город замков стал мистическим призраком
11:51 Спорт
По стопам отца: сын Роналду забил 58 голов за детский «Ювентус»
11:43 Армия
Видео
Человек с большой буквы: бурятский военный спас семью во время пожара
11:37 В стране и мире
СИЗО «Бутырку» и «Пресню» могут перенести за пределы центра Москвы
11:20 В стране и мире
Видео
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане достигло 73
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Видео
Подводник назвал вероятные причины гибели найденной на дне Балтики субмарины
Видео
Проклятие фараонов: чем опасны найденные в Египте саркофаги с мумиями
Видео
Неравный бой: крыса выстояла в поединке с кошкой и собакой
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.