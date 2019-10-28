Польская комиссия осматривает части Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском

Представители СК России допустили польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«В рамках запроса польских коллег о правовой помощи представители СК России совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили сегодня к очередному осмотру частей самолета, потерпевшего крушение в апреле 2010 года», - сказано на сайте ведомства.

За 2019 год представители польской стороны уже второй раз посещают Россию в связи с расследованием обстоятельств крушения самолета Ту-154М.

Как заявила официальный представитель СК РФ, у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств катастрофы: все материалы свидетельствуют об ошибочных действиях со стороны экипажа, который продолжал заходить на посадку в условиях отсутствия видимости.

Напомним, трагедия с самолетом президента Польши произошла в 2010 году в Смоленске. На борту самолета находились 96 человек, все они погибли. Лидер Польши Лех Качиньский вместе с представителями правительства следовал в Катынь для участия в памятных мероприятиях.