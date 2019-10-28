Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.

Согласно перечню поручений главы государства на сайте Кремля, необходимо ограничить доступ к информации, которая публикуется в Сети, «о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о местах их приобретения».

Также Путин призвал решить вопрос о введении уголовной ответственности за склонение к употреблению и пропаганду запрещенных веществ в интернете. Ответственным за исполнение поручения президент назначил Дмитрия Медведева. Об исполнении поручения премьер должен доложить до 10 января 2020 года.

Ранее с предложением наказывать за пропаганду и рекламу наркотиков выступало Министерство внутренних дел. Однако МВД планировало вводить не уголовную, а лишь административную ответственность, наказывая штрафом от 3 до 4 тысяч рублей.