На Байкале произошло землетрясение

В акватории Байкала рядом с полуостровом Святой Нос было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщается на сайте региональной службы Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 11.21 по местному времени. Магнитуда подземных толчков составила 3,1, энергетический класс - 9,6. Землетрясение ощутили жители поселка Онгурена в 65 километрах от эпицентра на противоположной стороне Байкала.

Десятого октября в озере произошло землетрясение магнитудой 3,7. Подземные толчки ощущались в 15 километрах от населенного пункта Большое Голоустное Иркутского района.