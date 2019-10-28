СМИ сообщили, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ
Врачи, прибывшие в его дом в Подмосковье, диагностировали предынфарктное состояние Фадеева, пишут в СМИ.
© Фото: fadeevmaxim, instagram
В ночь на 28 октября музыкальному продюсеру Максиму Фадееву стало плохо, бригада скорой помощи прибыла в его загородный дом в Московской области и диагностировала предынфарктное состояние, сообщает канал Super.
Отмечается, что медики определили, что у Фадеева случился приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Однако продюсер отказался от госпитализации и остался дома. За ним присматривают врачи.
При этом, по данным канала «Подъем», представитель Фадеева заявил, что никакого сердечного приступа у продюсера не было.