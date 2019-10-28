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Глава Минздрава предложила решить вопрос эвтаназии на референдуме

Василиса Морозова
12:55 28.10.2019
Вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен быть решен на референдуме, считает министр здравоохранения РФ.
Глава Минздрава предложила решить вопрос эвтаназии на референдуме
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Вопрос об эвтаназии в России должен решаться на всенародном референдуме, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Однако пока она не может назвать сроков рассмотрения данного вопроса и прогнозировать исход референдума не стала.

Глава Минздрава заявила, что вопрос о возможном разрешении эвтаназии в стране должны решать сами граждане, как это и происходит во многих странах, поскольку это «сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь».

Скворцова напомнила о существовании легитимных способов избавления от страданий, пишет сайт «Комсомольская правда».

«Те сильнодействующие наркотические препараты, о которых мы с вами говорили и которые даже не зарегистрированы, и мы целенаправленно завозим их в страну. То, что называется паллиативной помощью и это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране», - сказала министр.

Кроме того, по словам главы Минздрава, в Бельгии, США, Нидерландах таким правом злоупотребляют.

Ранее против эвтаназии выступил бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко, назвав процедуру бесчеловечной и кощунственной.

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