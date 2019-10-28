Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Минск адекватно ответит на действия американской стороны, разместившей танки на территории Литвы. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушав доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для его страны, а также предложениях по реагированию.

На прошлой неделе белорусский лидер поручил разработать план по реагированию на размещение танков Соединенных Штатов на территории Литвы. Поручение дано госсекретарю Совбеза и Минобороны Белоруссии Станиславу Засю. Подразделения американской бронетанковой дивизии прибыли в Литву на полигон Пабраде, который расположен в 15 километрах от Белоруссии.

«Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», - цитирует Лукашенко агентство Белта.

При этом глава государства отметил, что Вашингтон перебросил через океан только около 30 танков, что «просто смешно против белорусской армии». Он уточнил, что белорусская сторона понимала, «какие кулаки будут созданы у границ», и была готова к этому.

Лукашенко также выразил озабоченность и подготовкой масштабных учений НАТО Defender Europe, которые намечены на весну следующего года. Ожидается, что в маневрах, которые пройдут на территории десяти европейских стран, включая Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств.