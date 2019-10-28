Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя станет четырехдневной.
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В ближайшее время россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя.
«В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства предстоящие выходные продлятся у россиян три дня - со 2 по 4 ноября», - рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда.
Как отметили в ведомстве, следующая рабочая неделя станет четырехдневной.
В июле правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на следующий год. Согласно ему, следующий продолжительный период выходных дней придется на новогодние праздники: жители России будут отдыхать восемь дней - с 1 по 8 января.