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Свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта

Александра Арсентьева
12:10 28.10.2019
К концу года, по ожиданиям главы ЛНР, количество получивших паспорт России превысит 100 тысяч.
Свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
© Фото: Пресс-служба Администрации города Луганска

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме.

«На сегодняшний день более 30 тысяч жителей республики уже получили паспорта Российской Федерации, еще 50 тысяч подали соответствующие документы», - цитирует Пасечника РИА Новости.

К концу года, по ожиданиям главы ЛНР, количество получивших паспорта России превысит 100 тысяч.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

В конце сентября сообщалось, что жители Донецкой и Луганской народных республик подали около 90 тысяч заявлений на получение гражданства России в упрощенном порядке.

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