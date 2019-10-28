«Русские не сдаются!»: настоящий детектив и долгий путь домой Марии Бутиной

Утром 26 октября в аэропорту Шереметьево приземлился самолет из Майами, на борту которого находилась Мария Бутина. Девушка полтора года уже не была дома, в России и в родном Барнауле, так как она отбывала наказание по подозрению в работе иностранным агентом в американской тюрьме.

В столичном аэропорту ее встретили журналисты, отец, а также глава МИД Мария Захарова.

Бутина сказала, что рада видеть свою семью и поблагодарила всех российских граждан, которые ее поддерживали и помогали. Она также выразила благодарность министерству иностранных дел РФ и российским дипломатам, которые за нее боролись.

«Я не сдалась только потому, что знала, что не имею права. Русские не сдаются», - заявила Мария Бутина.

Историю Марии Бутиной в США превратили в настоящий шпионский детектив. В июле 2018 года агенты ФБР провели обыски в квартире девушки, пытаясь найти какое-то подтверждение причастности Марии к русской разведке.

«Долгий и болезненный опыт» по словам Бутиной начался с одиночной камеры, сна при включенном свете, прогулок с двух ночи до четырех утра. Потом ей пришлось дать показания против самой себя и пойти на сделку со следствием, так как «судьи признали бы виновной и дали 15 лет», а доказывать свою невиновность она считала «бесполезно абсолютно».

Американская сторона долго не могла сформулировать обвинение Бутиной. Выдвигались версии шпионажа, вмешательства в американские выборы, работы в качестве незарегистрированного иностранного агента. Доказательств Америка никаких не имела, но США явно смущало общение Бутиной с американскими чиновниками. Особенно вопрос о российско-американских отношениях, который россиянка задала Трампу как кандидату в президенты.

«Если вы станете президентом, какая будет внешняя политика США, особенно касаемо моей страны?» - спрашивала Мария.

«Я думаю, что мы поладим с Путиным», - ответил Дональд Трамп.

Мария дома, в России, но в американской тюрьме сегодня находятся граждане РФ. Виктор Бут, который, с точки зрения американских властей, является пособником террористов и торговцем оружия.

«У него 25 лет тюрьмы. Сейчас, в 2020 году будет 12 лет, как он арестован. И никаких юридических механизмов защиты мы больше не имеем», - говорит его жена Алла Бут.

Летчик Константин Ярошенко, обвиненный в перевозе наркотиков, и гражданка РФ Богдана Осипова, которая вывезла своих детей в Россию, спасаясь от неадекватного мужа.

История Марии Бутиной стала первым прецедентом несостоятельности американского правосудия и обвинения против гражданина России.