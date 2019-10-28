«Золотой берег»: Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону «Золотой берег», говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Игровая зона площадью около 147 тысяч квадратных метров появится в ялтинском поселке Кацивели.

В 2016 году глава Крыма анонсировал создание игровой зоны в республике. Тогда Сергей Аксенов заявил, что реализация проекта начнется в 2017 году, но этого не случилось. В октябре прошлого года российский премьер распорядился с 31 декабря 2018 года ликвидировать игорную зону в Краснодарском крае.

Напомним, с 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме четырех спецзон: около Владивостока, на Алтае, под Калининградом, а также на Азово-Черноморском побережье Кавказа.