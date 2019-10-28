Полиция приехала выселять «Азов»* из Золотого-4

В Золотом-4 полиция собирается выселять добровольцев «Азова»*. Об этом сообщил журналист Макс Левин.

«Полиция собирается выселять "Азов"*. Приехали только что в количестве 18 человек, вооруженные, приехали под оправдание проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели машину, узнали кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались сказать, что незаконно проехал в Золотое-4», - написал он на своей странице в Facebook.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции добровольцев в Золотом, где он встретился с радикалами, выступающими против выполнения договоренностей о разведении войск в Донбассе. Беседа проходила на «повышенных тонах», и стороны не могли достичь взаимопонимания. Лидер «Азова»* Андрей Билецкий назвал такой разговор со стороны украинского лидера «хамством».

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен на территории России.