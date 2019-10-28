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В Ярославской и Вологодской областях задерживают поезда из-за обрыва проводов

Василиса Морозова
11:29 28.10.2019
РЖД сообщает о задержках в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Воркуты.
В Ярославской и Вологодской областях задерживают поезда из-за обрыва проводов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Ряд поездов в Ярославской и Вологодской областях следует с задержками из-за погодного катаклизма и повреждения линий связи.

Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД), всего было задержано 11 поездов дальнего следования и электричек.

«На участках Ярославль - Александров, Рыбинск - Сонково и Вологда - Данилов по состоянию на 8.00 (мск) задержаны 11 пассажирских поездов и 3 пригородных поезда», - сказано в сообщении.

Дело в том, что в ночь на 28 октября в Ярославской области усилился ветер, порывы достигали скорости в 23 м/с. В связи с чем оказались поврежденными контактная сеть и линии связи на трех участках: Ярославль - Александров, Рыбинск - Сонково и Вологда - Данилов.

«Северная железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и предпринимает все меры для восстановления движения поездов по графику», - добавили в пресс-службе.

Был создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана, проводятся восстановительные работы. В СЖД отметили, что пассажирам поездов, задержанных более чем на 4 часа, предоставят питание.

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