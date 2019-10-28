Синоптики: количества кислорода в Москве станет меньше

В столичном регионе ожидается не только понижение атмосферного давления и повышение влажности, но и нехватка кислорода (гипоксия). Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

«Холодный и малоподвижный атмосферный фронт кардинально повлияет на погоду, понизив ниже нормы все показатели, включая температуру воздуха, давление и количество кислорода», - отметила синоптик.

Как рассказала Позднякова «Российской газете», в столице 28 октября может подняться температура до +10, а 29 октября будет не более +5. Со среды до выходных столбики термометров не будут показывать выше нуля. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по словам синоптика, атмосферное давление будет ниже нормы на 10-15 мм. При низкой температуре и осадках повысится влажность, что приведет к нехватке кислорода. Позднякова предупредила, что погода может способствовать обострению заболеваний суставов, органов дыхания, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. По ее словам, некоторые будут ощущать сонливость и вялость.

Синоптик поспешила добавить, что погода стабилизируется 2 ноября, когда количество кислорода нормализуется, потеплеет и прекратятся осадки.