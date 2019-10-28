Ученые нашли способ снизить риск развития алкоголизма

Исследователи из США пришли к выводу, что уровень образования обратно пропорционален риску развития алкоголизма у человека. Для этого ученые провели анализ данных по 780 тысячам жителей англоязычных государств.

Полный текст исследования опубликован в издании Molecular Psychiatry. Специалисты проанализировали 53 варианта генетических наборов. Ранее в них установили связь между уровнем образования и поведением, которое связано с употреблением спиртных напитков. Ученые пришли к выводу, что дополнительные 3,61 года обучения снижали риск развития алкогольной зависимости на 50%. Кроме всего прочего, образование оказывало влияние на характер употребления спиртных напитков и их разновидности.

По словам исследователей, связь между образованием и алкоголизмом оказалась более выраженной у женщин, нежели у представителей сильного пола. Более образованные мужчины употребляли меньше сидра и пива, нежели менее образованные. Люди с более высоким уровнем образования чаще пили алкогольные напитки во время еды, а не сами по себе. Кроме того, у таких людей реже встречались случаи потери памяти из-за спиртного, уменьшался уровень выпитого за один раз. Об этом сообщает «Российская газета».

Специалисты утверждают, что биологические механизмы воздействия уровня образования на риск алкоголизма пока не изучены. Но в качестве механизма профилактики этой зависимости результаты исследования использовать уже можно.