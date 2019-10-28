МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса

Украинские добровольческие отряды вывезли оружие из населенного пункта Золотое-4 около разведения сил в Донбассе в сопровождении полиции.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, ветераны-добровольцы после беседы с украинским лидером вывезли его с юго-востока Украины.

«По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории», - отметил он.

По его словам, в Золотом и Катериновке работает несколько патрулей Нацполиции. Он отметил, что правоохранители будут проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в районе разведения.

«Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности», - добавил Троян.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое 26 октября, где встретился с представителями добровольческих отрядов, заявивших, что не имеют оружие. В офисе украинского лидера после этого сообщили, что у добровольцев было изъято оружие.