Пилот пропавшего в Пермском крае самолета погиб
В Пермском крае было обнаружено место падения ранее пропавшего частного легкомоторного самолета, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.
«Около 11.30 сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю в лесном массиве в 7 км от поселка Аннинск Пермского района обнаружен легкомоторный самолет», - говорится в сообщении.
Пилот Геннадий Белоглазов, управлявший самолетом Cessna-172, погиб. Его тело было найдено внутри воздушного судна без признаков жизни.
«Внутри кабины находился пилот без признаков жизни», - добавили в полиции.
Самолет Cessna-172 пропал после взлета с аэродрома в деревне Нижнее Городище Частинского района. Поиски воздушного судна шли три дня, в них участвовало около 150 человек, были задействованы вертолеты Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра и «Робинсон-44». По факту исчезновения начал проверку Следственный комитет России.