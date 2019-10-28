Пилот пропавшего в Пермском крае самолета погиб

Самолет Cessna-172 пропал после взлета с аэродрома в деревне Нижнее Городище Частинского района. Поиски воздушного судна шли три дня, в них участвовало около 150 человек, были задействованы вертолеты Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра и «Робинсон-44». По факту исчезновения начал проверку Следственный комитет России.

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