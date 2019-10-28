В Пулково микроавтобус столкнулся с самолетом: видео
Сейчас следователи проводят проверку, направленную на установление обстоятельств, а также причин произошедшего.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
В аэропорту Пулково в Петербурге служебная машина столкнулась с частным самолетом. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления на транспорте СКР.
На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно, что в бок воздушного судна врезался микроавтобус.
В результате инцидента у самолета оказался поврежден фюзеляж. СК не сообщает о пострадавших.
В настоящее время следователи проводят проверку, направленную на установление обстоятельств, а также причин произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.