В Пулково микроавтобус столкнулся с самолетом: видео

В аэропорту Пулково в Петербурге служебная машина столкнулась с частным самолетом. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления на транспорте СКР.

На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно, что в бок воздушного судна врезался микроавтобус.

В результате инцидента у самолета оказался поврежден фюзеляж. СК не сообщает о пострадавших.

В настоящее время следователи проводят проверку, направленную на установление обстоятельств, а также причин произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.