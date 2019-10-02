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Служебная собака нашла убийцу кондуктора во Владивостоке

Ирина Егорова
09:10 02.10.2019
СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека.
Служебная собака нашла убийцу кондуктора во Владивостоке
© Фото: МВД РФ

После происшествия во Владивостоке на место происшествия направилась следственно-оперативная группа, в которую входили кинолог и служебно-розыскная собака.

«При обследовании места происшествия немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель города Владивосток», - пояснили в УМВД.

СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. МВД сообщило, что мужчина атаковал жертву "без видимых причин", выходя последним из трамвая.

Первого октября во Владивостоке на конечной остановке трамвая «Сахалинская» пассажир напал на женщину-кондуктора с металлическим прутом. Удары оказались смертельными. 

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