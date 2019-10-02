Служебная собака нашла убийцу кондуктора во Владивостоке

«При обследовании места происшествия немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель города Владивосток», - пояснили в УМВД.

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