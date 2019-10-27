В Сети появились кадры предположительного момента уничтожения Абу Бакра аль-Багдади

В Сети появилось видео, на котором якобы показан момент уничтожения главы террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади. Ролик распространяют пользователи в Twitter.

На опубликованное видео обратил внимание портал The Gateway Pundit. Утверждается, что ролик изначально разместил журналист Мохаммед Рашид (Mohamad Rasheed), а кадры, предположительно, были сняты накануне ночью.

Информацию о ликвидации главаря ИГИЛ* ранее опубликовал телеканал Fox News со ссылкой на неназванный осведомленный источник. Официального подтверждения или опровержения ликвидации аль-Багдади пока не поступало.

Между тем президент США Дональд Трамп ранее опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором заявил,что «произошло что-то крупное». Однако, о чем конкретно идет речь, американский лидер не уточнил.

Позже в Белом доме рассказали о том, что Трамп готовит некое важное заявление, которое озвучит сегодня, 27 октября, в 9 утра (в 16:00 по Москве).

Об убийстве аль-Багдади террористической организации западные СМИ заявляли неоднократно. Однако, информация о гибели главаря ИГИЛ* так ни разу и не подтвердилась.

* ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ