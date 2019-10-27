Украинской экономике предрекли мощный удар

Энергетический сектор Украины ждет сильный экономический удар в случае, если страна будет закупать уголь из России. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, в РФ ископаемое топливо добывают в основном дешевым карьерным способом, поэтому его цена ниже. С одной стороны, как считает Мураев, это будет выгодно для Украины, а с другой – страна сократит выработку электроэнергии, что приведет к массовым увольнениям шахтеров и других работников горнодобывающей отрасли.

«Это приведет к увольнению более чем 30 тысяч шахтеров, которые работают в государственном секторе, и порядка 20 тысяч, которые работают в частном секторе», - сообщил политик телеканалу «НАШ».

Также Мураев отметил, что некоторые города-спутники электростанций при их закрытии могут остаться без тепловых носителей.