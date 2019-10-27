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Археологи обнаружили загадочные послания в туннелях Монтесумы

Наталия Майорова
09:16 27.10.2019
Экспертам удалось найти изображения, неизвестные ранее – воинского щита, головы хищной птицы и орнамента, характерного для ацтеков
Археологи обнаружили загадочные послания в туннелях Монтесумы
© Фото: Edith Camacho. INAH

Одиннадцать неизвестных ранее науке петроглифов и барельефов обнаружены на стенах туннеля, который когда-то был частью дренажной системы на территории Мексики. Речь идет о постройке, возведенной в доиспанский период.

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обследовали один из тоннелей дамбы, длина которой достигала четырех километров. Ее возвели ацтеки в XV веке в доколумбовый период во время правления Монтесумы I.

Система была предназначена для регулирования потока воды, поступающей в столицу ацтеков Теночтитлан. В настоящее время на ее месте находится мегаполис Мехико.

Дамба была построена на искусственном острове в центре озера Тескоко. А разрушить плотину приказал испанский конкистадор Эрнан Кортес. Впоследствии она была восстановлена для борьбы с наводнениями.

В частности, в одном из таких туннелей были найдены изображения, неизвестные ранее – воинского щита, головы хищной птицы и орнамента, характерного для ацтеков, говорится на сайте INAH.

Более того, в центральном камне в арке у входа в туннель археологи нашли изображение храма или теокалли, который посвящен богу дождя Тлалоку. Не исключено, что петроглифы и рельефные панели с лепниной могли вырезать люди, жившие в близлежащих городах до прибытия испанцев. Также удалось найти четыре железных гвоздя, две деревянные балки и груду органического материала.

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